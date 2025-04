Sololaroma.it - Inter-Bayern Monaco, il pronostico di Champions: Inzaghi in semifinale, con Under e non solo

Archiviato l’ennesimo turno nei vari campionati, ecco una settimana cruciale a livello europeo, a cominciare dai quarti di ritorno diLeague propedeutici a scoprire quali saranno le fantastiche 4. Un’italiana vuole uno dei quei posti, e trattasi di un’pronta a sfruttare un San Siro che, mercoledì 16 aprile alle 21:00, vuole ruggire per spingere la squadra verso le semifinali della competizione. Di fronte unferito dall’1-2 maturato all’Allianz Arena ma con la qualità ed esperienza necessaria per cercare la rimonta.Dopo una settimana non semplicissima, fatta di vittoria sofferta con l’Udinese e pareggi rivedibili contro Milan in Coppa Italia e Parma in campionato, l’exploit in Baviera ed il successono sul Cagliari hanno riportato sorriso e fiducia nell’ambiente nerazzurro.