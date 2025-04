Vigili del fuoco tumori rari e pfas associazioni presentano esposto anche alla procura di Agrigento

Un esposto depositato presso la procura di Arezzo e altri 35 inoltrati ad altrettante procure italiane - fra cui quella di Agrigento - per chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza di pfas nelle "aree prospicienti i 36 presidi antincendio" presenti in Italia.

I vigili del fuoco sono esposti a un rischio superiore di tumori al cervello, secondo uno studio

Ricercatori statunitensi hanno determinato che i vigili del fuoco sarebbero esposti a un rischio superiore di gliomi, le forme più comuni e mortali di cancro al cervello. Ecco per quale ...

Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna

Tutto è iniziato con le storie di tre vigili del fuoco aretini che si sono ammalati e sono morti per un raro tumore cerebrale. Una malattia che non ha lasciato loro scampo e che, secondo i ...

Vigili del fuoco, tumori rari e pfas: esposto di 4 associazioni ad Arezzo e in altre 35 Procure italiane

Un esposto depositato presso la procura di Arezzo e altri 35 inoltrati ad altrettante procure italiane per chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza di pfas nelle "aree prospicienti i 36 ...

