Scommesse Serie A interviene il Ministro Abodi Giusto convocare in Nazionale i giocatori coinvolti La maglia azzurra è un onore il mio pensiero è…

Scommesse Serie A, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi si è espresso così a proposito di questa vicenda. Le sue dichiarazioni

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato a margine dell'Assemblea del calcio femminile del caso Scommesse che ha colpito la Serie A. Le sue dichiarazioni riprese dall'ANSA.

PAROLE – «È Giusto che vadano in Nazionale calciatori coinvolti nel caso Scommesse? Io credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore. E la maglia azzurra la vestono i migliori, non soltanto nel comportamento sportivo ma nel comportamento in generale. Non deve essere un elemento di mortificazione, ma è un tema di responsabilità. È un onore troppo grande portare lo scudetto dell'Italia per dare un esempio sbagliato e pericoloso.

