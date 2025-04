Usa arrestato Mohsen Mahdawi co fondatore movimento pro Gaza della Columbia e titolare di green card rischia espulsione VIDEO

Mahdawi hanno chiesto il suo immediato rilascio ma un giudice ha approvato la richiesta di espulsione È stato arrestato un altro studente della Columbia per sostegno alle proteste pro-Gaza, è il sec Ilgiornaleditalia.it - Usa, arrestato Mohsen Mahdawi, co-fondatore movimento pro-Gaza della Columbia e titolare di "green card" rischia l'espulsione - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it I senatori Bernie Sanders e Peter Welch: "Questo è immorale, disumano e illegale"; i legali dihanno chiesto il suo immediato rilascio ma un giudice ha approvato la richiesta diÈ statoun altro studenteper sostegno alle proteste pro-, è il sec

Usa, arrestato un altro studente della Columbia per le manifestazioni pro-Gaza: rischia la deportazione. Arrestato il co-fondatore del movimento pro-Pal della Columbia University. L’amministrazione Trump sospende i finanziamenti all’università di Harvard. Amministrazione Trump congela 2,2 miliardi di sovvenzioni per Harvard. Usa, arrestato Mohsen Mahdawi, co-fondatore movimento pro-Gaza della Columbia e titolare di "green card" rischia l'espulsione - VIDEO. Usa arrestato un altro studente della Columbia per le manifestazioni pro Gaza rischia la deportazione. Ne parlano su altre fonti