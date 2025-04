Postepay presenta ecosistema per ‘great shopping experience’ e partnership con Scalapay

Postepay, la società di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce), presenta al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento. L’obiettivo è garantire una “Great . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, la società di Poste Italiane leader dei pagamenti digitali in Italia e dell’e-commerce con oltre 30 milioni di carte, 13,5 milioni di wallet e 87,1 miliardi di euro di transato (di cui 28,1 miliardi di euro nel mercato e-commerce),al Netcomm Forum innovative soluzioni di pagamento. L’obiettivo è garantire una “Great .

Potrebbe interessarti anche:

Termovalorizzatori, Rifiuti Zero presenta ricorso al Tar: "Danno irreversibile per l'ecosistema"

L'associazione Rifiuti Zero Sicilia ha presentato ricorso al Tar contro il Piano regionale dei rifiuti promosso dal governo Schifani, un piano scellerato che prevede tra l’altro la costruzione di ...

Ambrosia Gin presenta un’esperienza unica di mixology alla Florence Cocktail Week 2025

Un evento esclusivo a La Ménagère con The Barber Shop RM tra miscelazione d’autore e sostenibilità. Ambrosia Gin, il primo gin italiano carbon neutral, sarà protagonista di un evento esclusivo in ...

Martalar presenta la sua ultima opera: "Il Radicosauro"

Si trova in Val di non, al lago di Santa Giustina, località le Plaze, l'ultima opera realizzata dallo scultore altopianese Marco Martalar. Una creatura che ha battezzato con il nome di Radicosauro ...

Postepay presenta ecosistema per 'great shopping experience' e partnership con Scalapay. Torna la Genova-Olbia, la classicissima di Moby. Made in Italy, Cne-Federimprese Europa: "Diplomazia e azioni a sostegno imprese". Francesco Facchinetti, la frase che spiazza Alessia Marcuzzi: "Ho fallito tante volte nella vita...". Harvard ‘punita’ dall’amministrazione Trump: congelati 2,2 miliardi di fondi. Francesca Michielin verso nuove strade: lascia la manager Marta Donà dopo 10 anni. Ne parlano su altre fonti