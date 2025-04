Incidente tra bus e monopattino nelle vicinanze del Policlinico un ferito

Incidente si verificato attorno alle 15 a pochi passi da piazza Giulio Cesare, nel quartiere Picone di Bari: lo scontro ha coinvolto un bus Amtab e un monopattino. Il conducente di quest'ultimo è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso.Sul posto, per i rilievi. Baritoday.it - Incidente tra bus e monopattino nelle vicinanze del Policlinico: un ferito Leggi su Baritoday.it Unsi verificato attorno alle 15 a pochi passi da piazza Giulio Cesare, nel quartiere Picone di Bari: lo scontro ha coinvolto un bus Amtab e un. Il conducente di quest'ultimo è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso.Sul posto, per i rilievi.

Potrebbe interessarti anche:

Cusano Milanino, incidente in monopattino, 27enne in codice giallo

Questa mattina, intorno alle 6,34, un incidente stradale ha coinvolto un monopattino a Cusano Milanino: un uomo di 27 anni è finito in ospedale in codice giallo. Incidente a Cusano Milanino con ...

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani: un uomo e una donna. Schianto su piccolo bus: altri 4 feriti

Si è trasformata in una tragedia la vacanza di due italiani che hanno perso la vita in un incidente stradale sulla costa del Kenya, mentre altri quattro connazionali sono stati ricoverati in...

Incidente stradale, impatto tra bus e furgone: danni in serie

Un incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, all'altezza dell’incrocio tra via Castello e via di porta San Giovanni. L’impatto ha interessato un ...

Incidente tra bus e monopattino nelle vicinanze del Policlinico: un ferito. Incidente fra monopattino e bicicletta a Rescaldina vicino Milano: morto un uomo di 36 anni, la dinamica. Incidente con il monopattino: un morto. Tragico incidente, muore a 22 anni nello scontro in scooter contro il bus a Bologna. Incidente a San Giorgio Canavese: scontro tra auto e monopattino, morta Giulia Grigore. Scooter contro autobus a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna: morto un ragazzo di 22 anni. Ne parlano su altre fonti

Secondo notizie.it: Tragico incidente a Varese, monopattino travolto da autobus: la dinamica - Incidente tra monopattino e autobus in viale Aguggiari, Varese, intorno alle 15:30 di oggi, giovedì 10 aprile. Ecco le conseguenze.

Scrive msn.com: Incidente a Varese, scontro tra un autobus e un monopattino: gravissimo un uomo di 37 anni - Il conducente del monopattino ha riportato un grave trauma cranico e una lesione a un arto inferiore ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese ...

Nota di laprovinciadivarese.it: Varese, scontro tra autobus e monopattino in viale Aguggiari: 37enne in gravi condizioni - L'incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 15.30: l'uomo ferito ha riportato traumi alla testa e una gamba, trasportato in codice rosso all'ospedale circolo. Soccorso anche l'autista del pullma ...