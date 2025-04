Ucraina Zelensky licenzia governatore Sumy Volodymyr Artyukh Indotto Mosca ad attaccare con organizzazione di un evento militare

Zelensky che ha deciso di licenziare il governatore di Sumy Volodymyr Artyukh. A lui è stata data la colpa dell'attacco che ha causato 34 morti. Il sindaco della città di Konotop Artem Semenikhin, ha affermato che il raid russo è stato cons Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky licenzia governatore Sumy Volodymyr Artyukh: “Indotto Mosca ad attaccare con organizzazione di un evento militare" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Al suo posto subentrerà Oleg Grigorov Nuova scure diche ha deciso dire ildi. A lui è stata data la colpa dell'attacco che ha causato 34 morti. Il sindaco della città di Konotop Artem Semenikhin, ha affermato che il raid russo è stato cons

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina, Zelensky licenzia capo di Stato maggiore Barhylevych nel mezzo della ritirata dal Kursk, al suo posto il vice Gnatov

Il cambio ai vertici dell'esercito arriva nel momento in cui le forze russe hanno riconquistato gran parte della regione Avvicendamento ai vertici delle forze armate ucraine. Volodymy Zelensky ha ...

Ucraina, Zelensky licenzia governatore Sumy Volodymyr Artyukh: “Indotto Mosca ad attaccare con organizzazione di un evento”

Al suo posto subentrerà Oleg Grigorov Nuova scure di Zelensky che ha deciso di licenziare il governatore di Sumy Volodymyr Artyukh. A lui è stata data la colpa dell'attacco che ha causato 34 ...

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua ...

Ucraina, Mosca: "Pace? Non aspettatevi risultati immediati". Zelensky licenzia il governatore di Sumy dopo la strage. Ucraina, dopo la strage di Sumy Zelensky procede con le purghe: licenziato il governatore della regione. Russia: "Per la pace non aspettarsi risultati immediati" | Zelensky licenzia il governatore di Sumy. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: “Gli Usa non firmano la condanna del G7 su Sumy”. Zelensky respinge il pressing sul voto: estenderà la legge marziale in Ucraina per altri 90 giorni. Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Trump: "Conflitto di Biden non mio" e contro Zelensky: "Non ci si batte con chi è 20 volte più forte". Ne parlano su altre fonti

Segnala affaritaliani.it: Ucraina, Mosca: "Pace? Non aspettatevi risultati immediati". Zelensky licenzia il governatore di Sumy dopo la strage - Volodymyr Zelensky ha licenziato Volodymyr Artyukh, capo dell'amministrazione regionale di Sumy, colpita domenica da un pesante raid russo che ha ucciso 35 persone e ne ha ferite centinaia. Lo ...

Come scrive msn.com: Russia: "Per la pace non aspettarsi risultati immediati" | Zelensky licenzia il governatore di Sumy - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.147. "Gli Usa e la Russia continuano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma la materia è così complessa che è di ...

Riporta huffingtonpost.it: Zelensky respinge il pressing sul voto: estenderà la legge marziale in Ucraina per altri 90 giorni - Le normative d'emergenza saranno estese per la quindicesima volta dal 9 maggio per altri 90 giorni. Dopo il raid mortale su Sumy, il governo ...