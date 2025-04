Fine vita svolta sul testamento biologico il Piemonte segue la Toscana e apre alle strutture sanitarie

Piemonte potrebbe diventare la seconda regione d’Italia a permettere ai propri cittadini di depositare il testamento biologico non solo nei Comuni, ma anche nelle Asl e negli ospedali. In consiglio regionale è stato infatti compiuto un primo passo in questa direzione, anche se l’iter. Torinotoday.it - Fine vita, svolta sul testamento biologico: il Piemonte segue la Toscana e apre alle strutture sanitarie Leggi su Torinotoday.it Ilpotrebbe diventare la seconda regione d’Italia a permettere ai propri cittadini di depositare ilnon solo nei Comuni, ma anche nelle Asl e negli ospedali. In consiglio regionale è stato infatti compiuto un primo passo in questa direzione, anche se l’iter.

