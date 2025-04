Le prossime elezioni parlamentari a Singapore sono state indette per il 3 maggio

maggio 2025, quindi tra circa due settimane, si terranno le prossime elezioni parlamentari a Singapore. A indirle è stato il primo ministro Lawrence Wong, che ha scelto la data anticipando i tempi previsti; per legge, infatti, la chiamata alle urne avrebbe dovuto avere luogo non prima della fine di luglio, con la possibilità di arrivare addirittura agli inizi di novembre. La vittoria -e dunque, la riconferma- del Partito d’Azione Popolare, al quale appartiene lo stesso premier, è data quasi per scontata. Il partito è ininterrottamente al governo dal 1965, anno in cui il Paese si è proclamato indipendente dal Commonwealth Britannico. Il sistema elettorale in vigore, che è maggioritario, rende le cose piuttosto complicate per l’opposizione, e i movimenti minori hanno ben poche speranze di ottenere la maggioranza. Metropolitanmagazine.it - Le prossime elezioni parlamentari a Singapore sono state indette per il 3 maggio Leggi su Metropolitanmagazine.it Il 32025, quindi tra circa due settimane, si terranno le. A indirle è stato il primo ministro Lawrence Wong, che ha scelto la data anticipando i tempi previsti; per legge, infatti, la chiamata alle urne avrebbe dovuto avere luogo non prima della fine di luglio, con la possibilità di arrivare addirittura agli inizi di novembre. La vittoria -e dunque, la riconferma- del Partito d’Azione Popolare, al quale appartiene lo stesso premier, è data quasi per scontata. Il partito è ininterrottamente al governo dal 1965, anno in cui il Paese si è proclamato indipendente dal Commonwealth Britannico. Il sistema elettorale in vigore, che èritario, rende le cose piuttosto complicate per l’opposizione, e i movimenti minori hanno ben poche speranze di ottenere laranza.

Scrive msn.com: Singapore scioglie il parlamento, aprendo la strada alle elezioni del 3 maggio - Il Partito d'Azione Popolare al governo è stato criticato per lo stretto controllo governativo e per l'atteggiamento "government-knows-best", la censura dei media e l'uso di leggi oppressive contro i ...