Il buco dei mancati versamenti di contributi da parte delle aziende ci costerà 66 miliardi

Ilfattoquotidiano.it - Il buco dei mancati versamenti di contributi da parte delle aziende ci costerà 6,6 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nei prossimi anni lo Stato dovrà trovare 6,6di euro attraverso la fiscalità generale per coprire le ricadute sull’Inps dello stralcio dei creditivi fino al 2015. Lo scrive il Consiglio di Indirizza e Vigilanza (Civ) dell’Inps che ha diffuso una delibera sul riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’Istituto di previdenza. Si tratta del peso sulle pensioni dei dipendenti deidovuti ma non pagati dallee in seguito stralciati attraverso tre provvedimenti introdotti tra il 2018 e il 2022. Il primo, da 400 milioni di euro, del governo Conte I, il secondo, da 5,4, deciso dal governo Draghi, il terzo (9,9) del governo Meloni.Poiché c’è per i dipendenti l’automaticitàprestazioni questi, anche se non pagati dal datore di lavoro e poi rottamati, fannodel loro montantevo.