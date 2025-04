L’ex liceo musicale accoglie due masterclass del conservatorio nel segno di Tito Schipa

masterclass, tra aprile e maggio, L’ex liceo musicale “Tito Schipa” torna ad accogliere la musica dell’omonimo conservatorio, per la prima volta dopo il restauro e l’ammodernamento dell’immobile di viale dell’Università, voluto e finanziato negli anni Trenta dal celebre tenore. Lecceprima.it - L’ex liceo musicale accoglie due masterclass del conservatorio: nel segno di Tito Schipa Leggi su Lecceprima.it LECCE – Con due, tra aprile e maggio,” torna adre la musica dell’omonimo, per la prima volta dopo il restauro e l’ammodernamento dell’immobile di viale dell’Università, voluto e finanziato negli anni Trenta dal celebre tenore.

L'ex liceo musicale accoglie due masterclass del conservatorio: nel segno di Tito Schipa.