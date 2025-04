Solidarietà della Croce Rossa alla Croce Bianca Denigrare è una pratica diffusa

Denigrare il lavoro altrui online è diventata una pratica sempre più diffusa, favorita dall'anonimato e dalla distanza offerta da uno schermo. La libertà di espressione è un diritto fondamentale e come tale va tutelato, ma non può e non deve trasformarsi in uno strumento.

Dai Frati Francescani alla Croce Rossa: la rete della solidarietà

Nel 2018 lo sportello monzese è entrato a fare parte di Monza.con, un accordo di collaborazione per mettere in rete gli interventi a favore di persone in situazione di marginalità e di povertà e ...

Un torneo di Burraco per la solidarietà: la Croce Rossa di Perugia in campo per l’inclusione sociale

Domenica 30 marzo 2025, presso il Circolo ArciI “La Piroga” di Perugia, si terrà il torneo di Burraco di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Perugia. L’evento, che si svolgerà a ...

Divertimento e solidarietà, al Collegio Alberoni il torneo di Burraco della Croce rossa

Il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana organizza un torneo di Burraco con finalità benefiche, che si terrà domenica 6 aprile alle ore 15 al Collegio Alberoni, in via E. Parmense ...

