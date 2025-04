Investe una donna e scappa gravissima 56enne conducente dell8217auto positivo alla droga

donna è stata investita in via delle Medaglie d'Oro lunedì mattina intorno alle 6, è gravissima in ospedale. Il conducente è fuggito, senza prestare soccorso. Leggi su Fanpage.it Laè stata investita in via delle Medaglie d'Oro lunedì mattina intorno alle 6, èin ospedale. Ilè fuggito, senza prestare soccorso.

