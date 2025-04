Achille Lauro Ho scritto un album di dediche Mina Ho una canzone per lei

dediche: a Roma, a mia madre, ai mie grandi amori e ai miei amici. A tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al mio percorso nella musica. Un disco che parla d’amore in tutte le sue forme”. Achille Lauro descrive così il suo nuovo album ‘Comuni mortali’ che . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – “Un disco di: a Roma, a mia madre, ai mie grandi amori e ai miei amici. A tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al mio percorso nella musica. Un disco che parla d’amore in tutte le sue forme”.descrive così il suo nuovo‘Comuni mortali’ che .

