Bollicinevip.com - TOUCH HER SOUL di Elena Brovelli, un’esperienza emotiva e artistica

Leggi su Bollicinevip.com

Il magnetismo di “HER”:Milano, Design Week 2025, un richiamo alla collezione e alla vibrazioneHer1 PH Press (by Alessio Perboni)Durante la Design Week di Milano 2025, un evento ha interrotto il normale ritmo cittadino:Herdi, un’artista che sta ridefinendo i confini dell’arte contemporanea. Curata dall’agenzia Beyond the Rules, la mostra si è svolta presso il PARCO Center, trasformato in un ambiente immersivo che ha accolto 24 opere suddivise in quattro periodi artistici, più una selezione di lavori pittorici e due installazioni.crea in uno stato di trance intuitiva, lasciandosi guidare da un richiamo interiore che definisce ogni gesto. Le opere, irripetibili e autenticate, trasformano il tessuto in memoria e la monocromia in profondità, creando un linguaggio visivo e spirituale unico.