Chat pubblicate da "Domani", Becciu: "Complotto ai miei danni".

Condannato a dicembre del 2023 dal Tribunale vaticano, il cardinale Giovanni Angelo ha voluto replicare alle“omissate”,dal quotidiano “”. Nel ruolo di sostituto alla Segreteria di Stato, il cardinale, insieme ad altre persone, era stato ritenuto colpevole di peculato (uso illecito di denaro e beni da parte di chi li gestisce per motivi legati al ruolo) per tre diversi capi di imputazione, tra cui la compravendita del palazzo di Londra in Sloane Avenue con fondi elargiti a favore dell'imprenditore Raffaele Mincione. La pubblicazione delleriservate, ha detto Becicu, "non può che suscitare profondo sconcerto. Tali rivelazioni confermano quanto da me denunciato sin dall'inizio e che, in gran parte, il processo ha già dimostrato. Solo scelte discutibili adottate dal Tribunale, su sollecitazione dell'Ufficio del promotore di giustizia, hanno consentito a queste conversazioni di rimanere segrete".