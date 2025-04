Il manager di Pogacar ha visto qualcosa di strano nella caduta alla Roubaix 8220Cosa ci facevano lì8221

Leggi su Fanpage.it L'agente del campione sloveno ha un dubbio su ciò che può aver provocato l'incidente del ciclista. "C'erano persone oltre le transenne per fotografare".

Il manager di Pogacar ha visto qualcosa di strano nella caduta alla Roubaix: "Cosa ci facevano lì?". Tadej Pogacar e il doping? Il manager della Total: "Vorrei delle garanzie". Vi racconto Tadej. Il manager del fuoriclasse sloveno Alex Carera sul neo campione del mondo: "Un ragazzo d'oro, unico che vive per la bicicletta e la sua compagna Urska". Il manager della UAE Team ammette: "Spero che Pogacar non corra la Parigi-Roubaix". Pogacar vale 10 milioni: ecco come si gestisce il Michael Jordan del ciclismo. Tadej Pogacar salta le Olimpiadi. Il manager spiega: "Deve riposare. L'obiettivo ora sono i Mondiali".

