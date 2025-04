Conficoni Dimezzato il distacco rispetto alle scorse elezioni Il centro di Salvador Non così forte

Conficoni che ha commentato l'esito dell'ultima elezione comunale a Pordenone. "Il distacco rispetto al 2021 è Dimezzato e continueremo a lavorare nell'interesse della città e. Pordenonetoday.it - Conficoni: "Dimezzato il distacco rispetto alle scorse elezioni. Il centro di Salvador? Non così forte" Leggi su Pordenonetoday.it "I risultati? Non sono inaspettati. La vittoria di Alessandro Basso era nell'aria". Sono queste le prime parole di Nicolache ha commentato l'esito dell'ultima elezione comunale a Pordenone. "Ilal 2021 èe continueremo a lavorare nell'interesse della città e.

L'analisi di Conficoni: "Dimezzato il distacco rispetto alle scorse elezioni. Il centro di Salvador non così forte"

"I risultati? Non sono inaspettati. La vittoria di Alessandro Basso era nell'aria". Sono queste le prime parole di Nicola Conficoni che ha commentato l'esito dell'ultima elezione comunale a ...

Conficoni: "Dimezzato il distacco rispetto alle scorse elezioni. Il centro di Salvador? Non così forte". Le prime parole di Conficoni: "Abbiamo dimezzato il distacco rispetto alle scorse tornate". Il centrodestra vince al primo turno: Fasan conquista il 70% a Monfalcone, Basso supera il 50% a Pordenone. L analisi di Conficoni Dimezzato il distacco rispetto alle scorse elezioni Il centro di Salvador non così forte.