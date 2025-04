Prosecco Doc Imoco Volley e Latte Soligo si fondono per promuovere le eccellenze del territorio

Si chiama «La ricetta delle campionesse» ed oggi presso la splendida location di Ca' del Poggio grazie all'ospitalità del padrone di casa.

