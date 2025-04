Mkhitaryan a Sky Faremo di tutto per passare il turno Dicono che abbiamo esultato troppo Abbiamo sentito ma non siamo dei dilettanti

Mkhitaryan ha parlato così alla vigilia di Inter Bayern Monaco, presentando il quarto di finale di ritorno di Champions League.CHE PARTITA SPETTARSI DOMANI – «Sarà una partita difficilissima, non sarà mai facile giocare contro di loro, sono una squadra forte. Cercheremo di fare il massimo, Faremo di tutto per passare il turno».IL BAYERN DICE CHE Abbiamo esultato troppo? – «Abbiamo sentito, non siamo una squadra di dilettanti per pensare che Abbiamo già passato il turno. Vincere a casa loro, nel loro campo, succede 1 o 2 volte. siamo stati felici di vincere contro di loro, sapendo che c’è anche il ritorno. Internews24.com - Mkhitaryan a Sky: «Faremo di tutto per passare il turno. Dicono che abbiamo esultato troppo? Abbiamo sentito ma non siamo dei dilettanti!» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkkhitaryan, ha voluto dire la sua alla vigilia del quarto di finale di ritorno col Bayern Monaco in ChampionsIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, Henrikhha parlato così alla vigilia di Inter Bayern Monaco, presentando il quarto di finale di ritorno di Champions League.CHE PARTITA SPETTARSI DOMANI – «Sarà una partita difficilissima, non sarà mai facile giocare contro di loro, sono una squadra forte. Cercheremo di fare il massimo,diperil».IL BAYERN DICE CHE? – «, nonuna squadra diper pensare chegià passato il. Vincere a casa loro, nel loro campo, succede 1 o 2 volte.stati felici di vincere contro di loro, sapendo che c’è anche il ritorno.

