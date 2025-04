Sempre più tentativi di truffe telefoniche a Frosinone e Provincia ecco come agiscono i malintenzionati

Sempre più tentativi di truffe telefoniche a Frosinone e Provincia. Negli ultimi giorni nei vari gruppi whatsapp e social della città, tanti cittadini stanno segnalando strane chiamate di finti avvocati o carabinieri che cercano di estorcere denaro con storie inventate su incidenti o presunte. Frosinonetoday.it - Sempre più tentativi di truffe telefoniche a Frosinone e Provincia: ecco come agiscono i malintenzionati Leggi su Frosinonetoday.it piùdi. Negli ultimi giorni nei vari gruppi whatsapp e social della città, tanti cittadini stanno segnalando strane chiamate di finti avvocati o carabinieri che cercano di estorcere denaro con storie inventate su incidenti o presunte.

Sempre più tentativi di truffe telefoniche a Frosinone e Provincia: ecco come agiscono i malintenzionati. Sora – Sempre più tentativi di truffe telefoniche agli anziani, ma fortunatamente nessuno è caduto nella trappola. Una truffa di phishing ti permette di accedere completamente al tuo account WhatsApp. Finto avvocato ruba 30 mila euro a coppia di anziani. Truffe agli anziani: al via la nuova edizione del progetto Over to over. Falla di Whatsapp, chiunque abbia il tuo numero può bloccarti l'account (ma c'è una soluzione).