Veneziatoday.it - Il punto nascite di Portogruaro cresce: attivato ambulatorio per gravidanze a rischio

Leggi su Veneziatoday.it

Continua are e a offrire sempre maggiori servizi all'utenza ildell'ospedale di. Recentemente è stato aperto l'per le, e in questi giorni è statoanche il servizio di ecografia ostetrica morfologica.Clicca qui per.