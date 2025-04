Oasport.it - Boxe, Oliha a una vittoria dalla chance mondiale. Magnesi risale, Vianello scende. Gli italiani nei ranking mondiali

Etinosaè il numero 2 delIBF per i pesi medi (il numero 1 è vacante) e il suo futuro è definito: sfiderà lo statunitense Kyrone Davis (numero 8), in caso diavrà la possibilità di affrontare il kazako Janibek Alimkhanuly per il titolo. Il piemontese è ottavo per la WBC e quattordicesimo per la WBO.Michaelè salito al quinto posto della WBC per quanto riguarda i pesi superpiuma dopo laottenuta contro il francese Khalil El Hadri. Il laziale è ora preceduto dal messicano Eduardo Hernandez, dal filippino Mar Magsayo, dal tajiko Muhammadkhuja Yaqubov, dallo statunitense Raymond Ford. Dovrà verosimilmente vincere un altro incontro per sperare concretamente di poter lottare la corona, al momento detenuta dallo statunitense O’Shaquie Foster.Guidooccupa il quindicesimo posto per WBO e IBF dopo la brutta sconfitta rimediata contro Richard Torrez Jr: risalire la china sarà complicatissimo, la sfida con lo statunitense era un autentico crocevia della carriera e infatti l’americano è risalito fino al nono posto della graduatoria WBC, dove invece l’azzurro è scivolato in sedicesima piazza.