Energia il nuovo assessore Colianni giura al Ars Subito al lavoro per usare al meglio le risorse disponibili

nuovo assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, dinnanzi al presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell'Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni. Palermotoday.it - Energia, il nuovo assessore Colianni giura all'Ars: "Subito al lavoro per usare al meglio le risorse disponibili" Leggi su Palermotoday.it Ilregionale all’e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco, hato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, dinnanzi al presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell'Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.

