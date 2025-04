Pechino chiude i rubinetti sulle terre rare ma l’Europa ne ha in abbondanza ecco dove si dovrà scavare anche se in ritardo

terre rare, sostanze fondamentali per alcune industrie tecnologiche e energetiche, di cui Pechino è leader incontrastato. Una mossa che mette in difficoltà l’Occidente e in particolare l’Europa. In realtà le terre rare, che scarse non sono ma sono difficili da identificare e da estrarre, ci sarebbero nel Vecchio Continente. Ma per ragioni ambientali gli europei hanno preferito delegare ad altri la loro estrazione. Ora però devono rimettersi a scavare per ridurre la dipendenza dalla Cina.Che cosa sono le terre rareLe terre rare, un gruppo di 17 elementi chimici dai nomi singolari come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, sono diventate il motore silenzioso della transizione verde e digitale. Panorama.it - Pechino chiude i rubinetti sulle terre rare, ma l’Europa ne ha in abbondanza: ecco dove si dovrà scavare (anche se in ritardo) Leggi su Panorama.it La Cina ha deciso di sospendere le esportazioni di materiali critici e in particolare delle, sostanze fondamentali per alcune industrie tecnologiche e energetiche, di cuiè leader incontrastato. Una mossa che mette in difficoltà l’Occidente e in particolare. In realtà le, che scarse non sono ma sono difficili da identificare e da estrarre, ci sarebbero nel Vecchio Continente. Ma per ragioni ambientali gli europei hanno preferito delegare ad altri la loro estrazione. Ora però devono rimettersi aper ridurre la dipendenza dalla Cina.Che cosa sono leLe, un gruppo di 17 elementi chimici dai nomi singolari come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, sono diventate il motore silenzioso della transizione verde e digitale.

