Il nuovo Lukaku miglior assistman della serie A

Lukaku nel Napoli di Conte. E' un nuovo Lukaku quello che guida l'attacco della squadra di mister Conte.

Behrami: “Lukaku la miglior partita? Ma per favore, se questa è la miglior partita”

DAZN – Behrami: “Lukaku la miglior partita? Ma per favore, se questa è la miglior partita” L’ex centrocampista della Lazio e del Napoli, Valon Behrami, … L'articolo Behrami: “Lukaku la miglior ...

Adrien Brody ha vinto il suo secondo Oscar come miglior attore stabilendo un nuovo record

Adrien Brody ora è una leggenda del cinema anche nei numeri. Durante la cerimonia degli Oscar 2025 tenutasi a Los Angeles nella notte di domenica 2 marzo, l'attore cinquantunenne ha vinto l'Oscar ...

Napoli-Fiorentina 2-1: decidono Lukaku e Raspadori, azzurri di nuovo a -1 dall’Inter

(Adnkronos) – Il Napoli risponde all’Inter e resta in scia scudetto. La squadra di Conte batte la Fiorentina al Maradona e si riporta a –1 dai nerazzurri, vittoriosi sabato contro il Monza. Finisce ...

Lukaku è il miglior assistman della Serie A, si trasforma solo con Antonio Conte. Serie A 2024-25, la classifica degli assist. Lukaku balza in vetta con 10 passaggi vincenti.

