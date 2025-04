Migranti 178 trasferiti con volo Oim dal hotspot di Lampedusa a Milano

hotspot di Lampedusa, i Migranti trasferiti da Lampedusa a Milano con volo Oim. Per questa sera, mentre gli sbarchi sono fermi, è previsto lo svuotamento della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, con lo spostamento degli 86 Migranti. Agrigentonotizie.it - Migranti: 178 trasferiti con volo Oim dall'hotspot di Lampedusa a Milano Leggi su Agrigentonotizie.it Sono 178, dei 264 presenti all'alba all'di, idaconOim. Per questa sera, mentre gli sbarchi sono fermi, è previsto lo svuotamento della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, con lo spostamento degli 86

Potrebbe interessarti anche:

Nave Libra verso l'Albania con 40 migranti a bordo, verranno trasferiti nel Cpr di Gjader, è il quarto tentativo - VIDEO

Si tratta di cittadini di diverse nazionalità che nei giorni scorsi sono giunti a Restinico, nel brindisino La nave Libra è partita da Brindisi verso l'Albania. 40 i migranti a bordo che nei piani ...

Lite con coltellata alla gola: trasferiti i migranti di ‘don’ Biancalani

Giorni turbolenti nella comunità di Vicofaro, con liti e un accoltellamento, che ha visto finire all'ospedale un gambiano colpito alla gola da un altro ospite

Il Comune chiude il dormitorio in città: "I migranti saranno trasferiti a Restinco"

BRINDISI – “Il capannone in via Provinciale San Vito sarà liberato e i migranti saranno trasferiti a Restinco, presso una struttura confiscata alla mafia”. Lo ha annunciato stamattina (lunedì 17 ...

Migranti: 178 trasferiti con volo Oim dall'hotspot di Lampedusa a Milano. Migranti: arrivati 123 a Lampedusa. Ieri sera 378 persone trasferite, restano in 148 nell'hotspot. Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: arrivate 123 persone e avviati i trasferimenti di 378 profughi. Non solo lusso e vip all’aeroporto di Olbia: arrivati 178 migranti da Lampedusa. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Migranti, in 178 sbarcati al porto di Vibo Marina. Due sono stati trasferiti in ospedale - Operazioni di sbarco terminate nel porto di Vibo Valentia Marina per 178 migranti di ... e i controlli medici, i migranti sbarcati ieri sera sono stati stamane trasferiti nella frazione Portosalvo ...

Nota di ansa.it: A Caracas l'ottavo volo di migranti rimpatriati dagli Usa - Un nuovo volo con 178 migranti venezuelani deportati dagli Stati Uniti è atterrato all'aeroporto di Caracas. Il gruppo è stato ricevuto con una cerimonia pubblica guidata dal ministro dell ...

lasicilia.it riferisce: Tre migranti ustionati durante traversata trasferiti da Lampedusa a Palermo - Ieri, con volo organizzato da Oim, 181 migranti sono stati trasferiti a Roma Fiumicino. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, c’è solo un migrante che è a disposizione della ...