Bonus psicologo, oggi lo scorrimento delle graduatorie: cosa vuol dire.

scorrimento delle graduatorie per il Bonus psicologo 2024. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio n. 1217 del 9 aprile 2025, riferendosi alle domande presentate lo scorso anno.cosa significa lo scorrimento delle graduatoriepsicologo (Getty Images).Lo scorrimento consiste nell'ammettere al contributo nuovi beneficiari, inizialmente esclusi per esaurimento delle risorse, ma ora finanziati grazie a nuovi fondi disponibili. Con il messaggio del 5 marzo 2025, n. 811, l'Inps ha annunciato l'assegnazione di ulteriori 5 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome (escluse Trento e Bolzano) per finanziare il Bonus psicologo.Chi riceverà il Bonus psicologoTutti coloro che avevano fatto domanda nel 2024 e risultavano in graduatoria, ma fuori dai fondi iniziali, potranno ora rientrare tra i beneficiari.

Bonus psicologo, sbloccati nuovi fondi per il 2025 per altre 3mila domande

In attesa dei fondi per il 2025, arriva una nuova tranche di risorse per il bonus psicologo 2024: circa 3mila persone riceveranno i 1.500 euro previsti, a coloro che non li avevano ottenuti lo ...

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari

L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento ...

Bonus psicologo, quanto tempo si ha per usarlo dopo il 15 aprile 2025?

Dal 15 aprile 2025 l’Inps scorrerà le graduatorie del Bonus Psicologo 2025, grazie allo sblocco di ulteriori 5 milioni di euro. Si tratta di fondi destinati alle domande già presentate nel 2024, che ...

