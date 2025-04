Maltempo strade allagate dalla pioggia incessante tra Venezia Pordenone e Udine Soccorsa una persona al interno di un auto bloccata dal acqua

Maltempo torna a creare disagi nella zona del Veneto orientale e nella Destra Tagliamento ma anche in provincia di Udine. In particolare, a Pramaggiore, diverse strade risultano allagate e in. Ilgazzettino.it - Maltempo, strade allagate dalla pioggia incessante tra Venezia, Pordenone e Udine. Soccorsa una persona all'interno di un'auto bloccata dall'acqua Leggi su Ilgazzettino.it Iltorna a creare disagi nella zona del Veneto orientale e nella Destra Tagliamento ma anche in provincia di. In particolare, a Pramaggiore, diverserisultanoe in.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo al confine tra Stati Uniti e Messico: strade come fiumi e case allagate

Almeno tre persone sono morte in Texas e una in Messico dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul confine con gli Stati Uniti, nella città di Reynosa. Le operazioni di soccorso sono ...

Maltempo al confine tra Stati Uniti e Messico: strade come fiumi e case allagate

Almeno tre persone sono morte in Texas e una in Messico dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul confine con gli Stati Uniti, nella città di Reynosa. Le operazioni di soccorso sono ...

Maltempo in provincia di Livorno, forte grandinata a Castiglioncello e strade allagate a Rosignano. VIDEO

Un violento temporale si sta abbattendo sulla provincia di Livorno nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 gennaio. Le zone più colpite sono quelle di Rosignano e Castiglioncello. Nella frazione infatti ...

Maltempo, strade allagate dalla pioggia incessante tra le province di Venezia, Pordenone e Udine. Maltempo a Roma: decine di interventi dei vigili del fuoco per rami, alberi caduti e strade allagate. Maltempo, strade allagate dalla pioggia incessante tra Venezia, Pordenone e Udine. Soccorsa una persona all'in. Maltempo in Toscana, bomba d'acqua a Firenze: disagi e strade allagate | Le onde dopo 10 minuti di pioggia: video. Forte pioggia su Bari, disagi sulle strade e due incidenti in Tangenziale. Per lunedì nuova allerta meteo. Maltempo a Roma, strade allagate e alberi caduti. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Maltempo, strade allagate dalla pioggia incessante tra le province di Venezia, Pordenone e Udine - Il maltempo torna a creare disagi nella zona del Veneto orientale e nella Destra Tagliamento ma anche in provincia di Udine. In particolare, a ...

Nota di fanpage.it: Maltempo a Roma: decine di interventi dei vigili del fuoco per rami, alberi caduti e strade allagate - Sono circa 70 gli interventi dei vigili del fuoco tra Roma e provincia per l'ondata di maltempo tra ieri sera e stamattina ...

tg24.sky.it riferisce: Maltempo, forti piogge al Centro-Nord: allerta gialla in 10 regioni. Frana nel Modenese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, forti piogge al Centro-Nord: allerta gialla in 10 regioni. Frana nel Modenese ...