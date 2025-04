Si siedono in strada a Milano e bloccano il traffico assolti 5 attivisti di Ultima Generazione

assolti i cinque attivisti di Ultima Generazione finiti a processo, con rito abbreviato, per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. A ottobre del 2022 si erano seduti in mezzo a via Palmanova a Milano bloccando l'entrata alla Tangenziale Est. Leggi su Fanpage.it Sono statii cinquedifiniti a processo, con rito abbreviato, per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. A ottobre del 2022 si erano seduti in mezzo a via Palmanova abloccando l'entrata alla Tangenziale Est.

