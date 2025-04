Maltempo in Lombardia allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Milano, 15 aprile 2025 - Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 16 aprile, e per rischio idraulico, a partire dalle 12 di domani. Le previsioni dicono che nella seconda parte della giornata di oggi, 15 aprile 2025, si prevedono precipitazioni sparse ed intermittenti nel pomeriggio, che si faranno più intense in serata, in particolare sui settori occidentali della regione e sulla fascia Prealpina. Per la giornata di domani, 16 aprile 2025, sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più sparse e deboli su pianura orientale e alta Valtellina, più insistenti e a tratti forti, localmente temporalesche, sui settori occidentali della regione e sulle Prealpi.

