Iraq, tempesta di sabbia soffoca il Sud: 3.700 persone in ospedale per problemi respiratori.

Baghdad, 15 aprile 2025 – Una violentadiha colpito il sud dell', coprendo la regione con una spessa nube arancione che limita la visibilità e causaalla popolazione. Sono infatti oltre 3.700 leche sono dovute ricorrere a cure mediche per casi dimento, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie. Il sito di informazione curdo-iracheno Rudaw fa sapere che il numero più alto si è registrato a Bassora, con 749colpite. Seguono Diwaniyah con 350 casi e Najaf che ha riportato oltre 250 casi. TOPSHOT - A pedestrian struggles to breathe as he walks along the side of a road through low visibility conditions due to a massive dust storm in's central city of Najaf on April 14, 2025. Around 1,500 people were sent to hospitals with respiratory problems on April 14 as a storm hit central and southern, health officials said.