Harvard dice no e Trump congela i fondi

Trump ha annunciato che congelerà 2,2mld di dollari in fondi pluriennali e contratti pluriennali per 60mln verso Harvard,dopo che l'ateneo ha rifiutato di rivedere alcune sue politiche, come chiesto dal governo. Tra le richieste del governo, la cancellazione dei programmi per diversità. equità e inclusione, riforme dei criteri di assunzione, divieto di manifestare a viso coperto. La Casa Bianca invoca il Titolo VI della Costituzione e parla di lotta a antisemitismo e razzismo.Obama:"Spero altri seguano Harvard"

