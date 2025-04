Bayern Monaco convocati in 22 per l’Inter la lista Due novità dall’andata

convocati Bayern Monaco appena diramati da Vincent Kompany. Contro l'Inter 22 convocati e rispetto all'andata ci sono due rientri.LA lista – Il Bayern Monaco ha terminato il proprio allenamento di rifinitura e alle 15 volerà dalla Baviera per dirigersi in direzione Milano. In serata attesa la conferenza stampa di Vincent Kompany insieme ad Harry Kane (clicca qui per l'orario), direttamente dallo Stadio San Siro. A proposito di Kompany, l'allenatore belga ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ci sono due novità rispetto alla partita di andata dell'Allianz Arena: ossia Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic. Assente invece Manuel Neuer, insieme ai lungodegenti: Upamecano, Ito, Davies e Musiala. Si ripartirà dal 2-1 a favore della Beneamata, conquistato nella partita dell'Allianz Arena.

