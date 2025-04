In terza media violano il registro elettronico e si alzano i voti (abbassandoli ai compagni). Un "due" anomalo li ha incastrati.

Leggi su Open.online

C’erano riusciti, si alzavano i, ripetutamente, e punivano con dei due alunne dal libretto impeccabile. Un gruppo di studenti diha rubato le password di accesso aldi almeno quattro docenti trasformando le proprie insufficienze in “8” e deialti ottenuti da un paio di compagne in “2”. La vicenda, raccontata da La Stampa, riguarda la scuola secondaria di primo grado di Verrès “Luigi Barone”, in Val d’Aosta. Sono stati almeno 40 gli accessi abusivi al sistema. Ancora non è chiaro quando ci sia stata la prima violazione di una lunga serie.truccati: come ci sono riusciti e come sono stati scopertiL’ipotesi più probabile è che i ragazzi abbiano approfittato dell’assenza momentanea dei docenti colpiti per metter mano ai computer portatili.