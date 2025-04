L esilarante imitazione di Cannavacciuolo conquista tutti Max Giusti colpisce ancora

Max Giusti colpisce ancora. Il noto imitatore romano è tornato nell'ultima edizione di GialappaShow, il programma satirico in onda su TV8 e Sky Uno condotto dalla Gialappa's Band e dal Mago Forest, con un personaggio che "parla" napoletano. Giusti, infatti, ha riportato sul piccolo schermo.

Cannavacciuolo show | Esilarante imitazione tra amici | VIDEO. Guardate la nuova imitazione di Max Giusti: Antonino Cannavacciulo fa morire dalle risate. Angelo Pintus, l'amore per la moglie e il figlio, la paura dell'anestesia e la battuta virale con la voce di C. Masterchef Italia 10, sorpresa in giuria: c'è un quarto giudice?. Antonino Cannavacciuolo | Presenta la novità | Ecco la foto in famiglia. Angelo Pintus a Lol - Chi ride è fuori 5, i genitori separati, la moglie Michela, il figlio Rafael: «Era tra l. Ne parlano su altre fonti

