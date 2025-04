Torna la Genova Olbia la classicissima di Moby

Genova e Olbia di Moby è una vera e propria “classicissima” del mare, la porta d’ingresso in Sardegna per tutto il Nord Italia e il Nord Europa, amatissima dai passeggeri per orari e comodità, con corse assicurate da tre delle navi più apprezzate della flotta della Balena Blu: Moby Aki, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La linea fradiè una vera e propria “” del mare, la porta d’ingresso in Sardegna per tutto il Nord Italia e il Nord Europa, amatissima dai passeggeri per orari e comodità, con corse assicurate da tre delle navi più apprezzate della flotta della Balena Blu:Aki, .

Potrebbe interessarti anche:

Torna in Liguria La Maschia: pedalata libera da Genova a Calice Ligure passando per Portofino

Torna in Liguria La Maschia, pedalata libera giunta alla quarta edizione. L'appuntamento del 2025 prevede la partenza da piazza De Ferrari a Genova (domenica 30 marzo alle ore 7) e l'arrivo a ...

Genova, clochard viene arrestato per molestie, giudice lo mette fuori e torna a perseguitare la stessa donna

L'uomo era stato già colpito dall'ammonimento del questore e dal daspo urbano, ora è scattato il codice rosso e la vittima spera che possa restare in carcere È stato arrestato due volte nel giro ...

Alla scoperta di tutti i segreti dei delfini, torna in Adriatico il progetto coordinato dall'Acquario di Genova

Riprendono ad aprile le attività del progetto Delfini Metropolitani, lo studio a lungo termine, coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova, che dal 2001 studia i cetacei lungo ...

Torna la Genova-Olbia, la classicissima di Moby. Moby Line, riparte la “classicissima del mare” Genova-Olbia. Ucraina, Usa "non firmano condanna G7 a strage Sumy". Kiev caccia governatore. Postepay presenta ecosistema per ‘great shopping experience’ e partnership con Scalapay. Moby, Tirrenia e Toremar aprono le prenotazioni: tutte le novità per Il 2024. Ne parlano su altre fonti

Come scrive lanuovasardegna.it: Torna la Genova-Olbia, la classicissima di Moby - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - La linea fra Genova e Olbia di Moby è una vera e propria “classicissima” del mare, la porta d’ingresso in Sardegna per tutto il Nord Italia e il Nord Europa, amatissima dai ...

Come scrive ligurianotizie.it: Genoa-Olbia: la storica tratta Moby si rinnova - La storica tratta Genova-Olbia di Moby riparte: stagione fino a novembre, wi-fi gratuito a bordo e ristorazione gourmet. Scopri tutte le novità 2025.

Secondo rivieratime.news: Torna la Granfondo Sanremo-Sanremo ‘La Classicissima’, Sindoni: “Un weekend di grande ciclismo” - Anche quest’anno la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”, giunta alla sua undicesima ... Pantasina e Vasia. Una volta tornati ad Imperia, i concorrenti saliranno fino alla frazione di ...