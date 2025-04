Wall Street apre in rialzo Dj 016 Nasdaq 011

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,16% a 40.601,29 punti, il Nasdaq avanza dello 0,11% a 16.850,28 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,18% a 5.414,59 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre in rialzo, Dj +0,16%, Nasdaq +0,11% Leggi su Quotidiano.net positiva. Il Dow Jones sale dello 0,16% a 40.601,29 punti, ilavanza dello 0,11% a 16.850,28 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,18% a 5.414,59 punti.

Potrebbe interessarti anche:

Wall Street apre in calo, Dj -0,35%, Nasdaq -0,22%

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,35% a 41.214,94 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 17.605,04 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 5.587,82 punti.

Wall Street apre in calo, Dj -0,35%, Nasdaq -0,22%

Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,35% a 41.214,94 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 17.605,04 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 5.587,82 punti.

Wall Street apre in calo con inflazione, Dj -0,79%, Nasdaq -1,1%

Wall Street apre negativa dopo l'inflazione Usa più alta del previsto. Il Dow Jones perde lo 0,79% a 44.232,73 punti, il Nasdaq cede l'1,11% a 19.428,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street apre in rialzo, Dj +0,16%, Nasdaq +0,11%. Wall Street apre in rialzo ma Treasury sotto pressione. ++ Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% ++. Borse del 10 aprile, le news sui dazi. Piazza Affari corre con la pausa sulle tariffe, Wall Street a picco. Borse oggi in diretta | Accelera Piazza Affari, + 2,25%. La Cina vuole bloccare l'export delle terre rare. Dazi, Trump: «Valuto esenzione temporanea sulle auto». Wall Street chiude in rialzo. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: La diretta da Wall Street | Borse Usa aprono in rialzo, grazie alle esenzioni dei dazi sui prodotti tecnologici. Cinque titoli da monitorare - Goldman Sachs cresce sulla scia dei risultati sopra le aspettative. Apple è in rally. Meta Platforms recupera terreno. Intel sale in vista di un accordo. Novo Nordisk sfrutta la caduta di Pfizer ...

borse.it comunica: Wall Street apre la settimana in rialzo: Dow Jones guadagna l’1,12% - Wall Street inizia la settimana con un forte rialzo, sostenuta dall’annuncio di Donald Trump di esentare i prodotti tecnologici dai dazi. Questa mossa è vista come un’apertura a negoziati con la Cina ...

Si apprende da quotidiano.net: Wall Street apre in rialzo, Dj +1,22%, Nasdaq +2,37% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dell'1,22% a 40.711,90 punti, il Nasdaq avanza del 2,37% a 17.121,26 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,70% a 5.457,37 punti.