de Rita Censis Il cibo è una parte essenziale della nostra cultura e della nostra identità necessario combattere fake news sul esistenza di cibi dannosi

Rita, Segretario Generale Censis, ha dichiarato: "Gli italiani guardano con preoccupazione al sistema dell'informazione, dove le fake news, non solo sull'industria alimentare, si moltiplicano quasi ogni giorno" Giorgio de Rita, Segretario Generale Censis in occasione dell'evento “I Ilgiornaleditalia.it - de Rita (Censis): "Il cibo è una parte essenziale della nostra cultura e della nostra identità; necessario combattere fake news sull'esistenza di cibi dannosi" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Giorgio de, Segretario Generale, ha dichiarato: "Gli italiani guardano con preoccupazione al sistema dell'informazione, dove le, non solo'industria alimentare, si moltiplicano quasi ogni giorno" Giorgio de, Segretario Generalein occasione dell'evento “I

Made in Italy, De Rita (Censis): cibo parte essenziale nostra cultura, ma attenzione a fake news.

