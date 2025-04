L’uso eccessivo di tomografia computerizzata può portare al cancro lo rivela uno studio senza precedenti

studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, le radiazioni ionizzanti emesse durante una tomografia computerizzata potrebbero causare dei tumori. Oggi la TC è un pilastro della medicina moderna: è veloce, precisa, ben tollerata e relativamente economica, ma questo studio, potrebbe cambiare la prospettiva. studio che si riferisce, lo specifichiamo citando The Institute of Cancer Reasearch, a un uso eccessivo della tomografia computerizzata. Ovvero, al ricorso alla TC non necessario alla diagnosi di patologie. Va detto che il rischio non è nuovo, e in assoluto è legato a tutti gli strumenti che utilizzano radiazioni, ma la portata emersa dalla ricerca è importante.Analizzando un campione multicentrico di esami effettuati tra il 2018 e il 2020 e proiettando i dati sul numero di CT scan realizzati nel 2023, i ricercatori hanno stimato il carico oncologico futuro. Cultweb.it - L’uso eccessivo di tomografia computerizzata può portare al cancro: lo rivela uno studio senza precedenti Leggi su Cultweb.it Secondo unopubblicato su JAMA Internal Medicine, le radiazioni ionizzanti emesse durante unapotrebbero causare dei tumori. Oggi la TC è un pilastro della medicina moderna: è veloce, precisa, ben tollerata e relativamente economica, ma questo, potrebbe cambiare la prospettiva.che si riferisce, lo specifichiamo citando The Institute of Cancer Reasearch, a un usodella. Ovvero, al ricorso alla TC non necessario alla diagnosi di patologie. Va detto che il rischio non è nuovo, e in assoluto è legato a tutti gli strumenti che utilizzano radiazioni, ma la portata emersa dalla ricerca è importante.Analizzando un campione multicentrico di esami effettuati tra il 2018 e il 2020 e proiettando i dati sul numero di CT scan realizzati nel 2023, i ricercatori hanno stimato il carico oncologico futuro.

Potrebbe interessarti anche:

Giornalista fermato a Cosenza, Piantedosi: “Uso eccessivo della forza? Mi attengo al comunicato della Questura”

“La Questura ha fatto un comunicato che ha dato spiegazione e giustificazione nel rispetto di quelli che sono i protocolli sulle circostanze in cui si verificano certi episodi. Sproporzione nella ...

L'estetica di Scissione è così di tendenza da indurre i designer a farne un uso quasi eccessivo

Gli effetti di Scissione sulla realtà sono ormai evidenti. Nel 2025, l'ufficio è tornato a essere più presente che mai nella nostra vita. Un cambiamento dovuto al ritorno dell'orario lavorativo in ...

Massiccio richiamo di prodotti Coca-Cola in Europa a causa di eccessivo contenuto di Clorato

Lotti distribuiti in sei paesi europei ritirati per salvaguardare la salute dei consumatori Coca-Cola Europacific Partners Belgium, imbottigliatore europeo della Coca-Cola, ha annunciato un ...

Troppe TC, fino al 5% dei tumori annui legati alla radiologia. La situazione in Italia. Le TAC comuni potrebbero causare fino al 5% dei nuovi casi di tumore, secondo uno studio. Pancreatite, l'Aou di Cagliari in prima linea per la ricerca. Tumori, 5 su 100 causati da Tac: lo studio. TAC e rischio tumori: studio lancia l’allarme sulle radiazioni. Le bibite gassate fanno male al cuore, ecco quali evitare. Ne parlano su altre fonti