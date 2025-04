VIDEO Grazie ad un trapianto ritrova la possibilità di avere figli 14 anni dopo il tumore

anni che, a seguito di una. Modenatoday.it - VIDEO | Grazie ad un trapianto ritrova la possibilità di avere figli 14 anni dopo il tumore Leggi su Modenatoday.it Il recente intervento eseguito presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rappresenta un importante traguardo nel campo della medicina della riproduzione e della preservazione della fertilità in pazienti oncologiche. La procedura ha riguardato una donna di 36che, a seguito di una.

Potrebbe interessarti anche:

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset

Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente. Il monologo di Loredana Errore a ...

GTA 5, un video mostra l’evoluzione grafica partendo da PS3 fino ad arrivare alla Enhanced Edition

L’evoluzione grafica di GTA 5 negli ultimi dieci anni è stata documentata in un video confronto pubblicato da ElAnalistaDeBits, con il celeberrimo canale YouTube che ha deciso di mettere a confronto ...

Grande Fratello, Lory del Santo e i provini ad alcuni concorrenti per una nuova serie | Video Mediaset

Grande Fratello, Lory del Santo entra nella casa per dei provini ad alcuni inquilini per la sia prossima serie tv. Ecco cosa è successo. Grande Fratello, i provini di Lory Del Santo ai ...

VIDEO | Grazie ad un trapianto ritrova la possibilità di avere figli 14 anni dopo il tumore. L’assessore Giovanni Boccia accoglie in Comune Giuliano Paniate dopo il trapianto. "Finalmente ha un cuore nuovo" [VIDEO]. Trapianto record all'ospedale di Cuneo grazie a uno straordinario lavoro di squadra [VIDEO]. Un rene donato, una nuova vita: l’amore è il più grande atto di generosità (VIDEO). Torino, capodanno speciale per un 65enne: trapiantati entrambi i polmoni. Enzo Avitabile in ospedale per un trapianto di cornea: "Grazie a Dio tutto bene". Ne parlano su altre fonti