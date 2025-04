Piotta firma la colonna sonora di La Scuola Romana Un viaggio tra musica e comicità romana

musica tutti i personaggi dell’ultima stagione di Suburra, Piotta torna a prestare la sua musica e le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con “La Scuola romana (delle risate)” di Marco Spagnoli, il nuovo film documentario dedicato alle storie della commedia e della comicità romana, dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile.Un nuovo capitolo musicale per Piotta: dalla serie Suburra al cinema, con una colonna sonora unica, “La Scuola romana”Dopo aver prestato la sua musica alla serie TV Suburra, Piotta torna a collaborare con il mondo del cinema, questa volta firmando la colonna sonora per il film documentario La Scuola romana (delle risate), diretto da Marco Spagnoli. Il film, che racconta la storia della commedia e della comicità romana, arriverà nelle sale dal 17 aprile e sarà trasmesso in prima TV su Rai 3 il 26 aprile. Spettacolo.periodicodaily.com - Piotta firma la colonna sonora di “La Scuola Romana”: Un viaggio tra musica e comicità romana Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Dopo aver trasformato intutti i personaggi dell’ultima stagione di Suburra,torna a prestare la suae le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con “La(delle risate)” di Marco Spagnoli, il nuovo film documentario dedicato alle storie della commedia e della, dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile.Un nuovo capitolole per: dalla serie Suburra al cinema, con unaunica, “La”Dopo aver prestato la suaalla serie TV Suburra,torna a collaborare con il mondo del cinema, questa voltando laper il film documentario La(delle risate), diretto da Marco Spagnoli. Il film, che racconta la storia della commedia e della, arriverà nelle sale dal 17 aprile e sarà trasmesso in prima TV su Rai 3 il 26 aprile.

Potrebbe interessarti anche:

Piotta firma la colonna sonora “La Scuola Romana” per il film documentario di Marco Spagnoli

Piotta omaggia la comicità romana con la colonna sonora de “La Scuola Romana (delle risate)” Dopo aver vestito… L'articolo Piotta firma la colonna sonora “La Scuola Romana” per il film documentario ...

Piotta firma la colonna sonora “La Scuola Romana” per il film documentario

Piotta firma la colonna sonora La Scuola Romana per il film documentario dedicato alle storie della commedia e della comicità romana Dopo aver trasformato in musica tutti i personaggi dell’ultima ...

Piotta firma la colonna sonora “La Scuola Romana” per il film documentario di Marco Spagnoli

PiottaDopo aver trasformato in musica tutti i personaggi dell’ultima stagione di Suburra, Piotta torna a prestare la sua musica e le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con “La Scuola Romana ...

Piotta firma la colonna sonora di "La Scuola Romana": Un viaggio tra musica e comicità romana. Piotta firma la colonna sonora de La scuola romana: tra risate, ricordi e un tour tutto da vivere. Piotta firma la colonna sonora "La Scuola Romana" per il film documentario di Marco Spagnoli. Piotta firma la colonna sonora di Suburra 3: “Lo rifarei, è una bella droga". Se ami «Suburra» (la serie), il merito è anche di Piotta. Lucky Luciana e Guè in uscita con il nuovo singolo "Ferite". Ne parlano su altre fonti

spettakolo.it comunica: Piotta firma la colonna sonora del documentario “La scuola romana” - Piotta firma la colonna sonora di "La scuola romana", documentario di Marco Spagnoli dedicato alle storie della commedia e comicità romana.

Nota di rockon.it: PIOTTA firma la colonna sonora del docu-film “La Scuola Romana”, il 1° Maggio parte il nuovo tour - Dopo aver trasformato in musica tutti i personaggi dell’ultima stagione di Suburra, Piotta torna a prestare la sua musica ... dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile. La colonna ...

iodonna.it riferisce: “Tu me piaci”, la comicità romana nel nuovo videoclip di Piotta - Dalla focustrack "Tu me piaci" che accompagna la voce del narratore protagonista del film "La Scuola Romana delle risate" Carlo Verdone, alle musiche e gli sketch iconici e le immagini di repertorio d ...