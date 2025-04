Dying for Sex una serie tv per scoprire noi stessi quando il mondo ci mette alla prova

Dying for Sex, serie dramedy di otto episodi da mezz’ora prodotta da Fx e disponibile su Disney+. Una sempre bravissima Michelle Williams interpreta Molly, una giovane donna che scopre di essere malata di cancro allo stadio terminale (dopo averne già curato uno precedente). Decide di lasciare suo marito Steve (Jay Duplass), uomo apprensivo che vive calato nella parte del compagno accudente e che per questo pare aver perso la propria identità, e di intraprendere un viaggio alla scoperta della dimensione del piacere sessuale, aspetto in lei legato ad un trauma del passato e che non ha mai potuto approfondire. Molly sperimenta desideri e fantasie inespresse, si mette in situazioni estreme e incontra un’umanità varia ma sempre di fondo benevola nei suoi confronti. Ilfoglio.it - "Dying for Sex", una serie tv per scoprire noi stessi quando il mondo ci mette alla prova Leggi su Ilfoglio.it Morire vivendo. Fino in fondo. Questo pare essere il proponimento di Molly, la protagonista duifor Sex,dramedy di otto episodi da mezz’ora prodotta da Fx e disponibile su Disney+. Una sempre bravissima Michelle Williams interpreta Molly, una giovane donna che scopre di essere malata di cancro allo stadio terminale (dopo averne già curato uno precedente). Decide di lasciare suo marito Steve (Jay Duplass), uomo apprensivo che vive calato nella parte del compagno accudente e che per questo pare aver perso la propria identità, e di intraprendere un viaggioscoperta della dimensione del piacere sessuale, aspetto in lei legato ad un trauma del passato e che non ha mai potuto approfondire. Molly sperimenta desideri e fantasie inespresse, siin situazioni estreme e incontra un’umanità varia ma sempre di fondo benevola nei suoi confronti.

Potrebbe interessarti anche:

Disney+, le uscite di aprile: Andor 2, Dying for Sex, Doctor Who

Disney+, tra le uscite di aprile 2025 ci sono la seconda stagione di Andor e di Doctor Who, Dying for Sex con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale National Geographic I segreti dei ...

Dying for Sex: il trailer della serie FX in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di Dying for Sex, la serie FX con Michelle Williams, Jenny Slate e un cast straordinario, che debutterà venerdì 4 aprile in esclusiva sulla piattaforma streaming in ...

Michelle Williams, il nuovo trailer della serie Dying For Sex svela la data d'uscita su Disney+

Trama, trailer, poter e data d'uscita per la nuova serie con protagonista assoluta un'irresistibile Michelle Williams. L'appuntamento è su Disney+ Disney+ ha diffuso in streaming il trailer di Dying ...

Michelle Williams esplora il sesso nel ruolo di una malata terminale. Ecco perché Dying for Sex è la serie tv da vedere questa settimana. La vera storia dietro Dying for Sex , la nuova straziante serie di Disney+. Dying for sex, su Disney+ la serie con Michelle Williams tratta da una storia vera: trailer, trama, cast e quando esce. Dying for Sex, cosa c'è da sapere sulla serie tv con Michelle Williams su Disney+. Michelle Williams, il sesso e l’ultimo desiderio: ecco “Dying for sex”, la serie senza tabù. Ne parlano su altre fonti

Nota di filmpost.it: Dying for Sex: recensione della serie tv su Disney Plus - Dying for Sex è la nuova serie tv targata Disney Plus che esplora la sessualità e la malattia in modo inedito.

Si apprende da elle.com: La vera storia dietro Dying for Sex , la nuova straziante serie di Disney+ - Otto episodi con Michelle Williams nei panni di Molly Kochan: dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro terminale, la donna ha deciso di intraprendere un viaggio alla scoperta della sessualità ...

Segnala locchiodelcineasta.com: Dying for Sex (2025). Liberamente basata sulla storia vera di Molly Kochan - Recensione, trama e cast della miniserie FX Dying for Sex (2025) liberamente basata sull’omonimo podcast di Molly Kochan ...