Inverigo transessuale rapinato da un cliente

Inverigo, 15 aprile 2025 – Dopo essersi appartato con il cliente, è stato colpito con un pugno e rapinato. La vittima dell’aggressione, avvenuta nel fine settimana, è un transessuale di 31 anni originario di El Salvador, residente a Cinisello Balsamo, che era al lavoro lungo via Don Carlo Gnocchi a Inverigo. Verso la 1.30 di notte, ha chiamato il 112 dicendo di essere appena stato rapinato da un giovane anche lui sudamericano, che, dopo averlo colpito, si è allontanato con la sua borsa contenente i primi guadagni della serata. La vittima lo ha inseguito per cercare di riprendersi il bottino, scatenando una colluttazione con il rapinatore, che è comunque riuscito ad allontanarsi. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri di Mariano Comense, che ha raccolto la testimonianza: dopo essersi appartati in via al Gigante, il giovane cliente avrebbe colpito il trans con un pugno alla spalla, per poi scappare con la borsetta lungo la provinciale. Ilgiorno.it - Inverigo, transessuale rapinato da un cliente Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2025 – Dopo essersi appartato con il, è stato colpito con un pugno e. La vittima dell’aggressione, avvenuta nel fine settimana, è undi 31 anni originario di El Salvador, residente a Cinisello Balsamo, che era al lavoro lungo via Don Carlo Gnocchi a. Verso la 1.30 di notte, ha chiamato il 112 dicendo di essere appena statoda un giovane anche lui sudamericano, che, dopo averlo colpito, si è allontanato con la sua borsa contenente i primi guadagni della serata. La vittima lo ha inseguito per cercare di riprendersi il bottino, scatenando una colluttazione con ilre, che è comunque riuscito ad allontanarsi. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri di Mariano Comense, che ha raccolto la testimonianza: dopo essersi appartati in via al Gigante, il giovaneavrebbe colpito il trans con un pugno alla spalla, per poi scappare con la borsetta lungo la provinciale.

