Le penultime lettere di Mario Rui n 2 Ah Conte fossi stato un po’ più giovane lo avrei convinto con la fantasia

penultime lettere di Mario Rui n. 2*Carissima signora Lucia,Sono io, sono Mario vostro. Siete mai stata a Empoli? Una cittadina tranquilla, si vive bene ed è in una zona bellissima. Ci ho vissuto per un po', vi ricorderete pure voi, visto che – ho buona memoria – uscivate pazza per Sarri. Uscire pazzi, me lo avete insegnato voi, dicevate che rendeva bene quello che faceva il tifo per il Napoli alla gente, da allora lo uso sempre. Il voi, invece, lo uso solo con voi, ci tenevate e allora ho mescolato un poco la tradizione napoletana con qualcosa di portoghese e vi parlo con il voi. Come state? Abitare nella casa che ci avete affittato negli anni di Napoli è stato bellissimo, vi pensiamo sempre, anche se adesso ci siamo spostati. Vi è piaciuta la partita di ieri sera? A me sì, parecchio.

Le penultime lettere di Mario Rui n. 2 / Ah Conte, fossi stato un po' più giovane lo avrei convinto con la fantasia. Le penultime lettere di Mario Rui - Al Napoli nei secondi tempi applicano i dazi a centrocampo. Alla Juventus non è che i giocatori non seguivano più Thiago. Ma proprio lo odiavano. Gasperini e l'Atalanta, si è rotto l'incantesimo: Champions a rischio. Altro che "si sta esagerando". L'Aia ferma Di Bello per almeno un mese, "Lazio-Milan gli è sfuggita di mano" (Sky Sport).

