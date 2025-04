Archiviato il provvedimento disciplinare al preside del Istituto Volta

dell’Usr Veneto ha deciso di archiviare il provvedimento avviato lo scorso gennaio nei confronti di Francesca Ingrosso, preside dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta di Padova. Ne dà notizia il sindacato Dirigenti Scuola che dal primo momento è stata al. Padovaoggi.it - Archiviato il provvedimento disciplinare al preside dell'Istituto Volta Leggi su Padovaoggi.it L’Ufficio Procedimenti Disciplinari’Usr Veneto ha deciso di archiviare ilavviato lo scorso gennaio nei confronti di Francesca Ingrosso,comprensivo Alessandrodi Padova. Ne dà notizia il sindacato Dirigenti Scuola che dal primo momento è stata al.

Archiviato il provvedimento disciplinare al preside dell'Istituto Volta.

Nota di ilgazzettino.it: Preside punita con un provvedimento disciplinare, i colleghi arrivano da tutta l'Italia per protestare: «Atto persecutorio» - Abbiamo cercato di far capire in tutti i modi che si stava esagerando». Ora bisogna attendere il provvedimento del responsabile dell'Upd, che potrebbe archiviare il caso o emanare una sanzione.

Si apprende da informazione.it: Preside punita con un provvedimento disciplinare, i colleghi arrivano da tutta l'Italia per protestare: «Atto persecutorio» - preside dell'istituto comprensivo Alessandro Volta di Padova, destinataria di un provvedimento disciplinare. La mobilitazione Due ore di mobilitazione, dalle 13 alle 15, durante le quali alcuni ...

Segnala ilsecoloxix.it: Casinò di Sanremo, delegato sindacale fischiettava nei corridoi. Archiviato il provvedimento disciplinare - I fatti risalgono al luglio del 2020, quando il sindacalista ha denunciato di essere stato sottoposto a “misure ritorsive” per avere segnalato presunte ...