Maltempo nella notte crolla parte del tetto di un abitazione evacuate due persone

nella serata di lunedì 14, infatti, i vigili del fuoco di Copparo e la polizia locale ‘Terre e Fiumi’ sono intervenuti per il dissesto statico di un’abitazione in via Provinciale per Formignana, causata con ogni probabilità dal persistente. Ferraratoday.it - Maltempo nella notte, crolla parte del tetto di un'abitazione: evacuate due persone Leggi su Ferraratoday.it Crollo della copertura di una casa, scatta l’evacuazione.serata di lunedì 14, infatti, i vigili del fuoco di Copparo e la polizia locale ‘Terre e Fiumi’ sono intervenuti per il dissesto statico di un’in via Provinciale per Formignana, causata con ogni probabilità dal persistente.

