Bimbo di un anno rischia di morire soffocato da un pistacchio una videochiamata gli salva la vita

anno consentito loro di praticare una manovra di disostruzione Ilgiornale.it - Bimbo di un anno rischia di morire soffocato da un pistacchio: una videochiamata gli salva la vita Leggi su Ilgiornale.it Le istruzioni fornite ai genitori del piccolo dal 118 hconsentito loro di praticare una manovra di disostruzione

Potrebbe interessarti anche:

Schianto sulla SP110 tra Veglie e Torre Lapillo: grave un 24enne, ferito anche un bimbo di un anno

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 110, tra Veglie e Torre Lapillo, nel Leccese. Lo scontro, avvenuto poco dopo le 19 nei pressi della Masseria Corda di Lana, ha ...

Rinnovo Meret, la fumata è nera: Conte rischia di perdere un titolarissimo il prossimo anno?

L’edizione de Il Corriere dello Sport scrive del Napoli e della trattativa per il rinnovo di Alex Meret. Secondo quanto raccolto dal noto quotidiano, infatti, sarebbe nera la fumata per il ...

Ingoia un tappino durante la festa di carnevale, bimbo rischia di soffocare

Hai ingoiato involontariamente un tappo mentre partecipava alla festa di carnevale organizzata a scuola. Una tragedia sfiorata quella che si è verificata questa mattina in un istituto elementare ...

Bimbo di un anno rischia di morire soffocato da un pistacchio: una videochiamata gli salva la vita. Bimbo di 10 anni in arresto cardiaco rischia di morire: salvato dal 118 con manovra di rianimazione. Bimbo di quattro anni rischia di morire, salvato dal padre e portato in ospedale in elicottero. Rischia di morire per una gravissima emorragia dopo la caduta dalla bici: bambino di 8 anni operato e salvato. Il dramma di un bimbo. Tumore a due anni. Arrestati tre finti medici: "Truffarono i genitori". Bimba di sei anni rischia di morire per appendicite: ai genitori 70mila euro di danni. Ne parlano su altre fonti

Nota di fanpage.it: Bimbo di 10 anni in arresto cardiaco rischia di morire: salvato dal 118 con manovra di rianimazione - Bimbo in arresto cardiaco a Licola Mare salvato dal 118: ora è ricoverato a Pozzuoli in rianimazione.

Si apprende da corrieredibologna.corriere.it: Bimbo di 18 mesi rischia di morire per un pistacchio: «La videochiamata con la madre e l'intervento, la sua vita in quei dieci minuti al telefono» - Il racconto dell'operatore Dario Pettini e del medico Fabio Caramelli: il bambino di Carpi è stato prima soccorso a distanza con le indicazioni date alla madre, poi l'operazione al Sant'Orsola di Bolo ...

Segnala msn.com: Bimba di tre anni rischia di morire a scuola: il 118 arriva in tempo record e la salva - Un intervento tempestivo che ha permesso di salvare un bimba di 3 anni questo pomeriggio a San Ferdinando di Puglia grazie ad una equipe sanitaria India del 118. I soccorritori sono stati ...