Concerto primo maggio 2025 tutto quello che c’è da sapere

Concerto del primo maggio a Roma cresce sempre di più. Giovani e meno giovani, appassionati di musica di ogni genere, si stanno preparando a riversarsi nella Capitale per il consueto appuntamento della Festa dei lavoratori. A promuovere il Concertone sono i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil. A organizzarlo, invece, è la società iCompany che è a capo anche del contest per artisti emergenti 1MNEXT, che porterà tre cantanti a salire sul palco e uno a vincere. Ma cosa c’è da sapere sul Concerto del primo maggio?Concerto primo maggio 2025: orario, luogo e costiIl Concerto del primo maggio 2025 tornerà nella storica location di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un luogo diventato iconico e in grado di ospitare migliaia di fan, che solitamente per ore attendono l’arrivo dei propri beniamini. Lettera43.it - Concerto primo maggio 2025: tutto quello che c’è da sapere Leggi su Lettera43.it A pochi giorni dall’evento, l’attesa per ildela Roma cresce sempre di più. Giovani e meno giovani, appassionati di musica di ogni genere, si stanno preparando a riversarsi nella Capitale per il consueto appuntamento della Festa dei lavoratori. A promuovere ilne sono i tre sindacati Cgil, Cisl e Uil. A organizzarlo, invece, è la società iCompany che è a capo anche del contest per artisti emergenti 1MNEXT, che porterà tre cantanti a salire sul palco e uno a vincere. Ma cosa c’è dasuldel: orario, luogo e costiIldeltornerà nella storica location di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Un luogo diventato iconico e in grado di ospitare migliaia di fan, che solitamente per ore attendono l’arrivo dei propri beniamini.

Potrebbe interessarti anche:

Concerto del Primo Maggio 2025: Ermal Meta, Noemi e BigMama di nuovo alla conduzione

Sono stati confermati alla conduzione del Concerto del Primo maggio, dopo l'esperienza dello scorso anno Noemi, Ermal Meta e BigMama. L'evento, che si terrà in piazza San Giovanni in Laterano, vedrà ...

Concerto primo maggio 2025: l’elenco dei cantanti

Il Concertone del primo maggio 2025 si avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in ...

Concerto del Primo Maggio 2025: Noemi, Ermal Meta e BigMama confermati a Roma

Noemi, Ermal Meta e BigMama, dopo l'esperienza dello scorso anno, sono confermati alla guida del Concertone del Primo Maggio, che tornerà in piazza San Giovanni a Roma, promosso da Cgil, Cisl, Uil e ...

Tutto sul concertone del Primo Maggio 2025. Concerto del Primo Maggio a Roma, cosa sappiamo finora. Concerto del primo maggio 2025 a Roma, ecco i 12 finalisti del contest per artisti emergenti. Concerto primo maggio 2025: dove vederlo in tv, streaming e radio. Concerto del primo maggio 2025 a Roma, ecco i 12 finalisti del contest per artisti emergenti. Concerto primo maggio 2025: a che ora inizia e dove si fa. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Concerto primo maggio 2025: dove vederlo in tv, streaming e radio - Il Concertone del primo maggio 2025 si avvicina. C’è attesa per il ritorno dell’evento organizzato da iCompany e promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, anche quest’anno in Piazza San Giovanni in Lat ...

Lo riporta elle.com: Tutto sul concertone del Primo Maggio 2025: artisti, conduttori e che spettacolo sarà - Al timone dello show ci saranno di nuovo Noemi, Ermal Meta e BigMama: ecco cosa aspettarsi dall'evento musicale più caldo della stagione ...

Secondo msn.com: Concerto primo maggio 2025: a che ora inizia e dove si fa - Tutto pronto al ritorno del concerto del primo maggio. La manifestazione torna come di consueto e si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti. A condurre saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, con ...