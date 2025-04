Giro d’Abruzzo 2025 torna alla vittoria dopo tre anni Alessandro Covi

Giro d’Italia al Giro d’Abruzzo: dopo tre anni torna alla vittoria Alessandro Covi. Era il favorito sull’arrivo in leggera salita della prima frazione a Crecchio e non ha tradito le aspettative: la UAE Team Emirates – XRG ha lavorato al meglio e lui ha finalizzato nel migliore dei modi. Successo e leadership nella classifica generale.Tre corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Diego Bracalente (MBH Bank Ballan CSB) e Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio guidato da una UAE Team Emirates – XRG scatenata.Otto atleti hanno tentato il contrattacco successivamente: Louis Mentjies (Intermarché-Wanty), Luca Cretti (MBH Bank Ballan), Alessandro Tonelli e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Damien Howson e Harm Vanhoucke (Q36. Oasport.it - Giro d’Abruzzo 2025: torna alla vittoria dopo tre anni Alessandro Covi Leggi su Oasport.it Dald’Italia altre. Era il favorito sull’arrivo in leggera salita della prima frazione a Crecchio e non ha tradito le aspettative: la UAE Team Emirates – XRG ha lavorato al meglio e lui ha finalizzato nel migliore dei modi. Successo e leadership nella classifica generale.Tre corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Diego Bracalente (MBH Bank Bn CSB) e Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Il gruppo però non ha lasciato troppo spazio guidato da una UAE Team Emirates – XRG scatenata.Otto atleti hanno tentato il contrattacco successivamente: Louis Mentjies (Intermarché-Wanty), Luca Cretti (MBH Bank Bn),Tonelli e Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Damien Howson e Harm Vanhoucke (Q36.

